Advocaat moordverdachte Maasland: 'Hij moet eruit, zijn leven is naar de klote'

MAASLAND - Maurice R. (48) uit Maasland, die verdacht wordt van het doden van zijn vrouw Judith begin juli, blijft vastzitten. Dat heeft de rechter in Den Haag donderdag bepaald. Zijn advocaat had gevraagd om het proces in vrijheid af te wachten. Volgens hem is er geen bewijs tegen R.

Het feit dat hij vastzit heeft zijn leven verwoest, zei de raadsman: 'Hij is zijn huis, zijn baan, zijn gezin en zijn vrouw kwijt, zijn leven is naar de klote.' R. werd op 11 juli aangehouden na de dood van zijn vrouw. Zij werd op zondagochtend zwaar gewond gevonden in haar huis op de Ingeland in Maasland en overleed later aan de gevolgen van bloedingen in haar hoofd en een schedelbreuk.

De patholoog van het NFI die de zaak onderzocht concludeerde eerst dat een val niet kan worden uitgesloten als doodsoorzaak. Na verder onderzoek sluit zij een val nu wel uit omdat de trap in het huis geen 'uitstekende structuren' heeft en niet het soort letsel kon veroorzaken waaraan het slachtoffer is overleden.



OM: Vrouw overleden door geweld

Het Openbaar Ministerie houdt het er dan ook op dat de vrouw is overleden door geweld. 'Ze is geslagen of met haar hoofd tegen iets aangeduwd of gestoten', aldus de officier van justitie. En omdat R. als enige in de woning was ziet het OM hem als de dader.

Ook de gaten in zijn verklaring ondersteunen dat, bleek al op de vorige zitting. Zo zou het anderhalf uur geduurd hebben voordat hij met het alarmnummer belde. In de tussentijd rookte R. meerdere sigaretten, pleegde wat telefoontjes en las appjes. Zijn dochter zou rondom die tijd zelfs nog op bezoek geweest zijn.



Oneens met patholoog

De advocaat van R. is het niet eens met de conclusie van de patholoog. Volgens hem heeft de trap wel degelijk 'uitstekende structuren'. Hij noemde onder meer de leunig, de drempel en de badkamerdeur. Daarbij vroeg hij zich af of de patholoog uberhaupt wel de juiste deskundige was om dit te beoordelen.

Ook is er volgens de advocaat niet gekeken naar alternatieve scenario's, is er maar een wond op het hoofd van het slachtoffer onderzocht en de rol van de alcohol is niet voldoende duidelijk. Zowel R. als zijn vrouw hadden flink gedronken die avond. De patholoog is nog eens terug geweest in de woning. 'Maar dat heeft haar niet tot andere inzichten gebracht', aldus de officier van justitie. Ook een test waarbij een pop van de trap werd gegooid leverde niks op.



Verhalen over huiselijk geweld

Tijdens de vorige zitting schetste de officer van justitie een beeld van R. als een man met een kort lontje waar regelmatig de politie aan de deur moest komen na een melding van huiselijk geweld.

Het zijn die verhalen over huiselijk geweld die R. in de cel houden, volgens zijn advocaat. 'Iedereen heeft wel iets te zeggen over mijn client en de relatie met zijn vrouw'. Hij noemt de verhalen in het dorp dan ook een voedingsbodem voor onware verklaringen.



'Ingewikkelde zaak'

Volgens het OM is de dood van Judith een ingewikkelde zaak qua bewijs omdat de verdachte zich niks meer weet te herinneren. 'Daarom moeten juist verklaringen van anderen de zaak reconstruren', zei de officier van justitie.

Wanneer de zaak inhoudelijk behandeld wordt is nog niet duidelijk.

