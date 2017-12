Deel dit artikel:











Doneer je kerstpakket aan Voedselbank Haaglanden Doneer je kerstpakket aan Voedselbank Haaglanden (foto: Pixabay)

DEN HAAG - Kerstbrood, viergangendiner, kerstkransjes in de boom...Voor mensen die afhankelijk zijn van de Voedselbank is het niet vanzelfsprekend om met kerst eens even lekker uit te pakken. Daarom schakelde coördinator Ton van Schie de hulp van SuperDebby in. Heb je een kerstpakket over? Doneer deze aan Voedselbank Haaglanden.

Geschreven door Redactie SuperDebby

Ton hoopt op kerstpakketdonaties van bedrijven, instellingen, scholen en andere organisaties die bijvoorbeeld teveel kerstpakketten hebben besteld of met niet opgehaalde pakketen blijven zitten. Of misschien zijn er medewerkers van bedrijven die hun pakket willen weggeven aan een goed doel. 'Alle donaties zijn welkom', zegt Ton. 'Ook na de kerstdagen zijn onze mensen blij met kerstkransjes, kerststol en andere lekkernijen. Daarom hoop ik op de gulheid van onze regiogenoten.' In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De Voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om de klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werkt de bank samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zelfredzaamheid

'Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn', zegt Ton. De afgelopen jaren organiseerde Omroep West in samenwerking met de Voedselbank en supermarktketen Hoogvliet de Voedselbankactie om zoveel mogelijk levensmiddelen in te zamelen. De omroep heeft er dit jaar voor gekozen geen goededoelenactie te houden. Maar SuperDebby wil toch proberen een steentje bij te dragen. De hele week besteedt SuperDebby aandacht aan de missie van Ton. Heb je een kerstpakket over of wil je als bedrijf meewerken? Dan kun je de pakketten brengen naar de Voedselbank aan de Boomaweg. Laat het ons even weten. Mail naar superdebby@omroepwest.nl