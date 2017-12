Deel dit artikel:











Slapeloze nachten door omzagen bomen Haagse Bos Foto: Flickr.com / Simon Law (CC BY-SA 2.0)

DEN HAAG - Hij ligt met oordoppen die speciaal zijn ontworpen voor dancefeesten in bed, maar zelfs daar komt het geluid doorheen. Doordat de bomen in de nachtelijke uren gekapt worden in het Haagse Bos, doen John van Helden en andere buurtbewoners geen oog meer dicht: 'Het is hier een kakofonie van geluid.'

'Dit is al de derde nacht op rij dat ze bezig zijn en ze gaan zeker nog tot het weekend door', vertelt John van Helden, die vlak langs het Haagse Bos woont. 'Het zijn flinke bomen die worden doorgezaagd, met een doorsnede van misschien wel 70 à 80 centimeter, dus daar gaat geen klein zaagje door. Je wilt niet weten wat voor herrie dat geeft.' De dichtsbijzijnde huizen, die zich op zo'n tien meter afstand van de werkzaamheden bevinden, zijn door middel van een brief ingelicht door de gemeente: 'Maar dat is lang niet genoeg', gaat John verder. 'Ik woon een stukje achter die huizen en ook bij mij lijkt het alsof ze naast mijn bed staan. Ze hadden gewoon de hele wijk in moeten lichten.'

Vergunning voor de nacht De kapwerkzaamheden vinden 's nachts van 23.00 uur tot 06.00 uur plaats. 'Het dus echt niet te doen, op het moment dat zij klaar zijn met werken, staan wij weer op', aldus John. Volgens de gemeente Den Haag kunnen de werkzaamheden alleen 's avonds en 's nachts uitgevoerd worden, omdat anders een deel van de Benoordenhoutseweg afgezet moest worden. Vanwege het vele verkeer overdag op deze weg, zou dat tot verkeersproblemen leiden.

Takken breken te snel af De gemeente laat verder weten dat de bomen moeten worden verwijderd vanwege de veiligheid, omdat takken gemakkelijk kunnen afbreken. Dat zou een te groot risico zijn voor de mensen die dagelijks onder de bomen lopen of fietsen. Donderdagavond zullen er nog opruimwerkzaamheden van stamhout en takken plaatsvinden. Deze zijn naar verwachting om middernacht klaar.