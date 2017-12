Deel dit artikel:











Strijd om 'fusie-referendum' Noordwijk verder uitgevochten in de rechtszaal Foto: Greet Conradi (Bewerking: Omroep West)

NOORDWIJK - Alsnog een referendum over de fusie van Noordwijk en Noordwijkerhout. Dat is donderdagmiddag inzet van een zaak in de rechtbank in Den Haag. 'Betrokken Noordwijker' Raymond Salman spande een kort geding aan. Hij wil dat zijn dorpsgenoten zich alsnog over de fusie kunnen uitspreken.

Geschreven door Sander Knura

Politie- en rechtbankverslaggever

Begin juli gingen beide gemeenteraden akkoord met de fusie tijdens een extra vergadering. Een voorstel voor een referendum, werd toen afgewezen. In 2019 worden de twee dorpen één nieuwe gemeente. Salman mikt voor zijn referendum op maart volgend jaar. 'Dan wordt er ook een heel circus opgetuigd voor een referendum over de sleepwet'. Dat zal waarschijnlijk samenvallen met de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart.

'Met vol vertrouwen' Salman verwacht dat de fusie tussen de twee gemeenten in april of mei in politiek Den Haag besproken zal worden, daar wordt uiteindelijk beslist over de samenvoeging. Daarom wil Salman zo snel mogelijk een oordeel van de rechter. 'Ik ga er met vol vertrouwen in', zei de Noordwijker donderdag tegen Omrorp West. Mocht de rechter hem in het ongelijk stellen - 'dat kan gebeuren'- dan vindt Salman dat hij in ieder geval het punt gemaakt heeft dat de gemeente niet zomaar een belangrijk besluit kan nemen zonder naar de burger te luisteren. LEES OOK: Noordwijk en Noordwijkerhout zetten fusie door