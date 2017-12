Deel dit artikel:











Restauratie Romeinse Zwammerdamschepen begint zaterdag De Romeinse schepen werden in de jaren zeventig werden ontdekt bij Zwammerdam (Foto: Facebook Archeon)

ZWAMMERDAM - De restauratie van de Romeinse schepen die in de jaren zeventig werden ontdekt bij Zwammerdam begint zaterdag. Het eerste schip dat onder handen wordt genomen, is de Zwammerdam 2, een vrachtschip van 23 meter lang. De feestelijke aftrap voor de restauratie vindt plaats in het Archeon in Alphen aan den Rijn.

In totaal zijn zes Zwammerdamschepen ontdekt: drie kano's en drie vrachtschepen uit de tijd van de Romeinen. De vrachtschepen zijn tussen de twintig en 34 meter lang. Wat er precies moet gebeuren aan de schepen is nog niet bekend. Volgens archeoloog Tom Hazenberg van het Archeon staan de Zwammerdamschepen symbool voor de Romeinse tijd in onze provincie. 'Zeker de drie vrachtschepen waren belangrijk in die tijd. Toen draaide alles om soldaten en het leger. Zij werden bevoorraad en kregen voedsel via deze schepen. Ook de hele samenleving die rondom de Rijn woonde, kon gevoed worden dankzij deze vrachtschepen.'