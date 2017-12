Voetbal en dans samen in uniek lesprogramma

DEN HAAG - Voetbal en dans hebben meer met elkaar dan je denkt. Dat is de gedachte achter een uniek schoolproject voor basisschoolleerlingen, dat gezamenlijk bedacht is door ADO Den Haag en het Holland Dance Festival.

Tijdens de zogeheten 'geRAAKt!'-schoolweek kunnen leerlingen van groep 4 tot 8 spelenderwijs in aanraking komen met waardevolle elementen die dans en voetbal hebben voor hun ontwikkeling: bewegen, gezond leven, samenwerken, zelfvertrouwen opbouwen en jezelf presenteren.

De lessen vinden plaats op school, maar ook in het theater en in het Cars Jeans Stadion van ADO Den Haag. Het lesprogramma is ontwikkeld in overleg met onder meer Gezonde School, Lekker Fit en de GGD.

LEES OOK: Haagse jongeren nemen de Koninklijke Schouwburg over