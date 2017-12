Deel dit artikel:











Tientallen kilo's illegaal vuurwerk gevonden in een auto Foto: ANP

DELFT - In een auto in Delft ontdekte de politie woensdagavond 53 kilo illegaal vuurwerk. De bestuurder van de auto, een 22-jarige man uit Krimpen aan de Lek, is aangehouden.

Agenten vonden het vuurwerk tijdens een surveillance op de Tweemolentjeskade. Het vuurwerk was afkomstig uit Polen. Vervolgens besloten de agenten ook het huis van de aangehouden man te doorzoeken. Daar lagen 240 stuks divers vuurwerk, waaronder Color Nitrate, Scoprio’s, Commandos, Magnum, Zeus Extreme en Extra Big Bang. Dit is in beslag genomen en wordt vernietigd. De 22-jarige man is vastgezet.

Potentieel moordwapen Illegaal vuurwerk is verboden, omdat het levensgevaarlijk is. 'Je hebt potentieel een moordwapen in handen', waarschuwt de politie.





