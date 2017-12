COLUMN: De perfecte kerstboom

WESTLAND - Het is nog maar net december als de zoektocht begint: op zoek naar een kerstboom. En als dan Sinterklaas eenmaal het land uit is, zijn we helemaal niet meer te houden: die ene perfecte, die moet in onze huiskamer terechtkomen!

Met kluit of zonder kluit

In groten getale drommen we rond de boompjes in de bouwmarkt of het tuincentrum. Want hoe is de oogst dit jaar? Zijn ze een beetje groot? Recht? Nemen we er eentje met kluit of zonder kluit? Keuzes te over. Want een echte boom is natuurlijk het leukst, maar hij moet de eigenschappen hebben van een nepboom. Met een goede verdeling van de takken en naald vast.

Urenlang sjorren

Staat de perfecte boom dan eindelijk in huis, na urenlang sjorren zodat hij enigszins recht staat, dan begint het versieren. We duiken de zolder op en halen de dozen met kerstversiering onder het stof vandaan.

Elk jaar vraag ik me weer een paar dingen af. Allereerst: waarom heb ik de kapotte lichtjesslingers niet weggegooid? Of ze in ieder geval uit de klit heb gehaald. Na het ontwarren van zo’n 1000 meter aan lichtjessnoer kom ik erachter dat de helft niet werkt. Waarom?

Een bonte verzameling ballen

En dan is er nog een vraag: waarom heb ik toch weer nieuwe ballen gekocht? Voordat we de zolder opklimmen heb ik me al laten verleiden tot een nieuw pak kerstballen, want in mijn herinnering zijn veel ballen kapot gegaan. En: er is een nieuwe trend qua kleur.

De oude ballen blijken echter nog prima, en de kinderen rusten niet voordat álle ballen in de boom hangen. In plaats van een stijlvolle eenheid heb ik dus een (toch nog scheve) boom met een bonte verzameling aan ballen. Op facebook zie ik de ene na de andere perfecte kerstboom voorbij komen. Een onzeker gevoel bekruipt me. Hoe kan het dat het die mensen wel lukt en mij niet?

Zelfgemaakte knutsels

Gelukkig ebt dat gevoel snel weer weg als ik denk aan de beteuterde kindjes van die mensen met hun perfecte boom. Want zij mogen hun ouders vast niet meehelpen met versieren.

En hun zelgemaakte knutsels, waar ze op school hard aan gewerkt hebben, komen ook niet in de boom terecht gekomen.

Nou, bij ons wel! Onze boom kan dan misschien niet in een tijdschrift, maar voor ons is hij perfect en van ons allemaal!