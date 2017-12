Deel dit artikel:











Rake Vraag: Waarom was Zoetermeer een boterstad? Vrachtwagen Zoetermeers Roem van Gebroeders Van der Spek. Foto: Historisch Gemeenschap Oud Soetermeer. Bewerking: Omroep West

ZOETERMEER - Leiden is de Lakenstad en Gouda is de stad van de kaas. Maar niet veel mensen weten dat Zoetermeer tot halverwege de vorige eeuw, bijna 100 jaar dé boterstad van Nederland was. In deze jaren telde de stad zo’n 120 boterboeren die in het dorp en de omliggende steden boter van Brinkers en de Gebroeders Van der Spek verhandelden. Maar, hoe is Zoetermeer die boterstad geworden en waarom is er nu niks meer te zien? Vragensteller Maarten van der Toorn vroeg het zich af en Omroep West zocht het voor hem uit.

Ton Vermeulen van het Historisch Genootschap Oud Soetermeer legt uit hoe Zoetermeer boterstad is geworden, maar ook hoe de boterboeren ook weer verdwenen met de opkomst van de supermarkten en de verstedelijking. Oud-boterboer Laurens van der Tang kijkt terug op zijn tijd als boterboer en vertelt hoe het vroeger allemaal in zijn werk ging. ‘Ik vind het jammer, dat het werk als boterboer niet meer bestaat. Ik vind de kleinschalige maatschappij veel gezelliger, zoals het vroeger was. Als het kon zou ik de klok zo weer terug zetten, echt waar.'

LEES OOK: Dorpsstraat Zoetermeer: Portret van een straat