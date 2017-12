Celstraf voor letselschadejurist die geld van cliënten in eigen zak stak

DEN HAAG - Letselschadejurist Ronald K. (52) uit Oegstgeest is donderdag door de Haagse rechtbank veroordeeld omdat hij tussen 2008 en 2011 tienduizenden euro's achterover drukte van twee clienten. Hij kreeg zeven maanden cel opgelegd, waarvan drie maanden voorwaardelijk.

K. moet ook 12.500 euro terug betalen aan een van de slachtoffers. Daarnaast moet hij 47.000 euro die hij verduisterde terugbetalen aan justitie. Het andere slachtoffer is al overleden.

Jurist K. stond beide slachtoffers bij in langslepende letselschadezaken. Van de voorschotten die werden uitbetaald door derden, belandde uiteindelijk maar een klein deel bij de twee clienten. De rest zou door K. zijn besteed aan luxe zaken voor zichzelf, zoals kleding, taxi's en reisjes.



Verdedigen

De jurist zelf gaf de schuld aan de compangon met wie hij in hun Leidse maatschap zat. Die had volgens hem ook allerlei bedrijfsinformatie vanaf de computer meegenomen. Nu die gegevens weg waren, was het voor K. moeilijk de beschuldigingen tegen hem te weerleggen, beweerde hij.

De rechtbank acht hem toch schuldig aan de dubbele verduistering. Tijdens de behandeling van de strafzaak twee weken geleden had het Openbaar Ministerie een gevangenisstraf van acht maanden, waarvan twee maanden voorwaardelijk, geëist.