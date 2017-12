Deel dit artikel:











PvdA bang voor afsluiting Haagse Turfmarkt door enorme bouwkraan Foto: Richard Mulder

DEN HAAG - De PvdA in de Haagse gemeenteraad eist opheldering van wethouder Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij) over de gevolgen van de bouw van het cultuurcomplex voor voetgangers en fietsers. De partij is bang dat door het plaatsen van een hoge bouwkraan de Turfmarkt mogelijk wordt afgesloten.

Op het bouwterrein midden in de stad, staat inmiddels een enorme kraan. Raadslid Lobke Zandstra wijst erop dat voor de bouw van onder meer nieuwe woningen naast het Strijkijzer ook zo’n gevaarte stond. Dat had tot gevolg dat een van de fiets- en voetpaden naast de Rijswijkseweg jaren en jaren was afgesloten en mensen moesten omrijden en -lopen. 'Het kan niet zo zijn dat je straks jaren niet meer langs de bouwplaats van het cultuurcomplex kan lopen of wandelen,' aldus het raadslid.

Turfmarkt afgesloten Zandstra gaat schriftelijke vragen over de kwestie stellen aan het stadsbestuur, nadat zij vorige week zag dat de Turfmarkt naast het stadhuis al enige dagen was afgesloten voor voetgangers. Zij wijst erop dat dit een heel belangrijke route is, midden in de stad. 'Mensen moeten hier gewoon gebruik van kunnen blijven maken,' zegt zij.

Drie jaar afgesloten Het fietspad de stad uit langs de Rijswijkseweg was uiteindelijk meer dan drie jaar afgesloten. De Fietsersbond en de PvdA vroegen hiervoor meerdere keren aandacht. Maar volgens de gemeente was dat nodig vanwege de bouwkraan. 'Dan zijn er voorschriften die zeggen dat fietsers en voetgangers daartoe weer een bepaalde afstand moeten hebben,' aldus een woordvoerder van de gemeente destijds. Andere oplossingen, zoals het plaatsen van containers, waren ook niet mogelijk. Volgens het raadslid is de situatie op het Spuiplein te vergelijken met de Rijswijkseweg. 'Bizar dat hier wel een kraan staat en mensen er gewoon mogen lopen en fietsen, terwijl ze op de Rijswijkseweg jaren werden omgeleid.' Zij wil daarom uitgebreid op de hoogte worden gesteld van de regels en of dat landelijke of lokale voorschriften zijn.

Bouwhekken Overigens is inmiddels het fietspad naast de Rijswijkseweg al wel weer open, maar wordt het voetpad nog steeds geblokkeerd door aftandse bouwhekken die daar nog staan terwijl de bouw hier al lang klaar is.