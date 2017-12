Deel dit artikel:











Stuur de bewoners van verzorgingshuis Eykenburg een kerstgroet Mathilde hoopt dat de 85 bewoners van Eykenburg een kaartje krijgen van iemand buiten het huis. (foto: Pixabay)

DEN HAAG - Soms zijn er van die missies waar je warm van wordt. Mathilde Pols is vrijwilliger van stichting Eykenburg. Een verpleeg- en verzorgingshuis in Den Haag. Ze belde ons met de vraag of onze luisteraars de bewoners een kerstgroet kunnen sturen.

Geschreven door Redactie SuperDebby

In het Haagse verpleeg- en verzorgingshuis Eykenburg wonen en verblijven 85 mensen. Een deel van hen heeft verzorging nodig, een ander deel wordt verpleegd en een ander deel kampt met dementie. Sommige van deze mensen krijgen nooit iemand op bezoek en krijgen nauwelijks post. Mathilde is activiteitenbegeleider en begeleidt de bewoners bij onder meer de belevingstafel, het samen zingen en samen puzzelen. Mathilde's wens voor de bewoners is dat ze allemaal met de feestdagen een kaartje krijgen. 'Als ik hier rondloop zie ik mensen die geen aandacht krijgen van mensen buiten het huis. Kinderen die ver weg wonen, mensen die niemand meer hebben... het zou fijn zijn als onze bewoners een kaartje krijgen van iemand buiten dit huis. Dat je voelt: er is iemand die aan mij denkt', zegt Mathilde. 'Het gevoel dat je niet vergeten wordt en dat er mensen zijn die aan je denken, doet elk mens goed', zegt Mathilde. Via SuperDebby hoopt ze dat luisteraars massaal in de pen klimmen. Kaartjes met een kerstgroet kun je sturen naar het volgende adres: Aan de bewoners van Stichting Eykenburg

Kruisbessenstraat 12

2564 VD Den Haag