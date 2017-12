Deel dit artikel:











Deze kaart is geen kerstkaart, maar wel handig! Foto: Pixabay

DEN HAAG - Bent u op zoek naar het wijkcentrum bij u in de buurt? Wilt u meer gaan bewegen of bewoners uit de buurt ontmoeten? Wilt u iets leren of zoekt u een huisarts? Dan kan de Sociale Kaart wellicht een antwoord zijn op uw vragen.

Op de Sociale Kaart Den Haag staat informatie over diensten en organisaties die gaan over zorg, welzijn, werk en wonen in de stad. U vindt er telefoonnummers, adressen en websites.