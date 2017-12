Deel dit artikel:











Snowboardster Michelle Dekker mist finale in Carezza Michelle Dekker op de WK snowboarden in Sierra Nevada. (Foto: Oliver Kraus)

ZOETERMEER - Het is Michelle Dekker bij wereldbekerwedstrijden in Carezza niet gelukt de finale te halen. De snowboardster uit Zoetermeer eindigde donderdag op de parallelreuzenslalom als 21ste in de kwalificaties. Dat was niet voldoende om nog eens in actie te mogen komen.

Dekker heeft vrijdag de volgende wereldbekerwedstrijd op het programma staan, dan in Cortina d'Ampezzo. Als ze naar de Olympische Spelen van Pyeongchang wil, moet ze in januari in de top vijftien van de wereldranglijst staan en één keer bij de eerste acht eindigen bij een wereldbekerwedstrijd. Dat is nu nog niet het geval. Op zeventienjarige leeftijd deed Dekker in 2014 al mee aan de Spelen van Sotsji. Daar werd ze 22ste op de reuzenslalom. LEES OOK: Snowboardster Dekker terug na rampseizoen: ‘Ik kan OS 2018 nog halen’