Zoetemeerse verzamelaar Bart (70) zoekt Balinese houtsnijwerken

DEN HAAG - Zijn huis staat vol met Balinese houtsnijwerken. Maar dat houdt Bart Laurens uit Zoetermeer niet tegen om nog meer beelden aan zijn verzameling toe te voegen.

Boogschutters, maskers, hanenvlechters, bustes en tempelbeelden, allerlei soorten beelden uit Bart's verzameling van Balinese houtsnijwerken. Het begon allemaal toen Bart's moeder 10 jaar geleden overleed. Hij erfde haar beelden en toen werd de interesse gewekt. Hij struinde beurzen af, de kringloop en ook keek hij op Marktplaats. Maar nu wil hij graag een oproepje doen bij SuperDebby.

'We leven nu in een periode waarin de generatie mensen, die uit Nederlands-Indie werd gerepatrieerd, aan het verdwijnen is. Veel van die mensen hadden houtsnijwerken als souvenirs meegebracht, die tot nu toe in de woonkamers hebben gestaan. De huidige generatie wil deze beelden vaak niet meer, omdat ze er niets mee hebben', zegt Bart. Hij zou ze dolgraag over willen nemen om deze aan zijn verzameling toe te kunnen voegen.

Heb jij een tip of Balinese houtsnijwerken staan en wil je iemand anders hier gelukkig mee maken? Mail dan even naar superdebby@omroepwest.nl