Arno Kamminga verbetert Nederlands record opnieuw Arno Kamminga. (Foto: Orange Pictures)

KATWIJK - Arno Kamminga heeft bij de Europese zwemkampioenschappen kortebaan in Kopenhagen het Nederlands record op de 200 meter schoolslag verbeterd. De 22-jarige zwemmer uit Katwijk zette in de series een tijd neer van 2.03,56. Het record had hij al in handen. Kamminga noteerde in oktober tijdens de Swim Cup in Amsterdam 2.04,35.

Met zijn tijd bereikte Kamminga als tweede de finale, die later op donderdag gezwommen wordt. Alleen de Rus Kirill Prigoda was met 2.03,38 rapper. Op de 100 meter bereikte Femke Heemskerk uit Roelofarendsveen de halve finales. Ze was met 52,47 de rapste Nederlandse in de series en eindigde als derde. Ook landgenote Ranomi Kromowidjojo kwalificeerde zich met de zesde tijd (53,17). Kim Busch zette de vijftiende tijd neer en is uitgeschakeld. LEES OOK: Nederlands record voor Arno Kamminga op 200 schoolslag