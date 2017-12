We zijn vereerd: Onze weerman Huub Mizee heeft een eigen fanclub

DEN HAAG - Onze weerman Huub Mizee heeft sindskort zijn eigen fanpagina op Facebook. 'We zijn al heel lang fan,' aldus de Delftse studenten die de pagina hebben opgericht.

'Je kunt de Facebookpagina Wij Houden van Huub, liken en dan krijg je alle updates over Huub. We zijn eigenlijk al heel lang fan, maar merkten laatst toen Huub een week op vakantie ging dat hij wordt vervangen voor een voice-over. En dat is natuurlijk niet zo fijn als Huub die op het dak van TV West het weer doet.'

De studenten vinden vooral de aanpak van Huub uitstekend: 'Hij doet het heel erg gewoon en vooral goed. Als je de volgende dag naar buiten kijkt dan klopt zijn voorspelling gewoon!'

Een grote verrassing





Huub was zelf hartstikke verrast dat hij een fanclub heeft. 'Vorige week hoorde ik dat er een fanclub bestond van mij, ik had geen idee. Toen ik vandaag bij hen aankwam hadden ze een T-shirt van mij aan, erg leuk!'

Wel blijft Huub bescheiden onder de aandacht. 'Ik werk al sinds 1990 bij Omroep West en ben steeds gevraagd of ik het weer wilde vertellen op de radio en later op de televisie. Dat vind ik nog steeds erg leuk om te doen, maar het weer blijft altijd het allerbelangrijkste, niet ik.'