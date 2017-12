Dinsdag 19 december in Team West

REGIO - In het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie uw hulp bij het oplossen van misdrijven die in de regio zijn gepleegd. In de laatste uitzending van het jaar op dinsdag 19 december ziet u de volgende zaken:

- Beelden van twee mannen die bewakingscamera's vernielen. Ze gooien meerdere keren een fietsband tegen de camera's, totdat ze het begeven.

- Een tankstation in Zoetermeer wordt op een vroege zaterdagochtend overvallen door een man met een groot mes. De politie zoekt getuigen.

- Bij een zonnestudio in Den Haag steelt een man het complete koffiezetapparaat op het moment dat de medewerkster even uit het zicht is.

- De eigenaar van een café in Den Haag zit 's nachts nog de administratie te doen, als er plotseling een gewapende overvaller in zijn zaak staat. Die gaat er vandoor met flink wat geld.

- Tot slot aandacht voor vijf inbraken in Haastrecht. In één geval zijn er camerabeelden. De politie sluit niet uit dat de inbraken door dezelfde dader of daders zijn gepleegd.

Onderwerpen onder voorbehoud van de actualiteit.

Team West is dinsdagmiddag om 17.00 uur te zien op TV West. Daarna wordt het programma elk uur herhaald. Ook woensdag overdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald.