Leiden krijgt ruimteonderzoeksinstituut

LEIDEN - Het Nederlands ruimteonderzoeksinstituut SRON gaat verhuizen van Utrecht naar Leiden. Dat heeft de leiding van het instituut besloten. Het SRON zoekt al enige tijd nieuwe ruimte, en vindt het huisvestingsplan dat was ingediend door de Universiteiten van Leiden en Delft het beste. Het instituut krijgt een gebouw op de campus in Leiden, de TU Delft werkt daar ook aan mee.

Het SRON is het landelijk expertisecentrum voor ruimteonderzoek. Het adviseert de regering en coördineert de Nederlandse bijdrages aan ruimtevaartmissies.

Volgens het instituut biedt de vestiging in Leiden en de samenwerking met de TU Delft een uitstekende aansluiting op wetenschap, technologie en instrumentenbouw. Verder speelde het enthousiasme bij beide universiteiten een belangrijke rol.





Niet meteen

Het duurt nog wel een paar jaar voor de verhuizing daadwerkelijk plaatsvindt. De ondernemingsraad van het SRON moet zich er nog over uitspreken en het definitieve besluit valt in 2018. De bedoeling is dat het instituut naast het bestaande Huygens-laboratorium wordt gebouwd.