'Jan Patat' uit Lisse vindt het na 52 jaar mooi geweest

LISSE - Na 15.000 frikadellen en een miljoen kilo patat vindt Jan Hogervorst uit Lisse het wel mooi geweest. 'Jan Patat' verlaat de snackbranche na maar liefst 52 jaar. Hij vindt het tijd voor iets anders.

De laatste werkdag voor 'Jan Patat' is op 30 december, daarna gaat de snackbarbaas met pensioen. 'Geestelijk lukt het allemaal nog wel, maar lichamelijk wordt het moeilijk. Je staat de hele dag op je benen en je draait alleen maar. Je krijgt wat problemen met je beentjes. Maar het zijn natuurlijk allemaal wat oude mannetjes kwalen. We blijven allemaal niet piepjong meer.'



'Jammer'

De klanten van snackkar De Ruigenhoek langs de N206 vinden het jammer. 'Hogervorst is een begrip. Het lag op de route en dan was het vaak een oh ja-momentje van even stoppen voor een kroketje of een patatje,' vertelt Curt Haagedorn.

'Het is heel erg jammer,' vertelt een andere klant. 'Of je nou 's morgens, 's avonds of onverwachts komt, het is altijd in orde. En dat is voor een snack natuurlijk erg belangrijk.'

