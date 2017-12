Leidenaar schrijft eerste Taalvoutjes-dictee: 'Het moet herkenbaar zijn'

LEIDEN - Asperges, avocado en gegoogled. Zomaar wat woorden die een struikelblok vormen bij het spellen. Het Groot Dictee der Nederlandse Taal mag dan sinds dit jaar niet meer bestaan, spellingstijgers kunnen hun hart nog steeds ophalen: de Leidse taalexpert Wouter van Wingerden heeft het allereerste 'Taalvoutjes-dictee' geschreven.

Hij is daarvoor gevraagd door de oprichters van Taalvoutjes, een populaire Facebook- en Twitterpagina met bijbehorende website. Gevraagd om een tipje van de sluier op te lichten laat Van Wingerden alleen weten dat het dictee over een beroemd persoon gaat. 'En er zitten veel hedendaagse, lastige woorden in,' voegt hij eraan toe.

Met die laatste opmerking maakt de Leidenaar een verwijzing naar het Groot Dictee, waar omroep NTR na 26 jaar een einde aan heeft gemaakt. 'Jammer, want het was een mooie traditie,' vindt Van Wingerden, 'maar ook wel weer begrijpelijk. Het was uit de tijd geraakt. Sommige jaren zat het vol met woorden die niemand thuis kon brengen. Het is ten onder gegaan aan z'n eigen kunstgrepen.'

'Gordon blue'

Een dictee moet volgens hem wel herkenbaar zijn. Er zullen dus veel voorkomende taalfouten in voorkomen. Van Wingerden wil niet verklappen welke woorden dat zijn ('Het moet wel een eerlijke wedstrijd worden'), maar noemt wel twee afvallers: 'Cordon bleu, daar wordt vaak Gordon of blue van gemaakt. En decoupeerzaag, dat door veel mensen wordt geschreven als dikkepeerzaag.'

Het eerste Taalvoutjes-dictee wordt zaterdagavond gehouden bij het Vossius Gymnasium in Amsterdam. Deelname kost 15 euro, de presentatie is in handen van de Haagse stand-upcomedian Tom Lash. Van Wingerden: 'Ik hoop dat mensen met een brede grijs naar huis gaan. Het dictee zal allicht heel moeilijk zijn, maar wel met een flinke knipoog.'