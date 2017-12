Deel dit artikel:











Meer dan alleen boodschappen

DEN HAAG - De Boodschappen Begeleidingsdienst (BBD) in Den Haag begeleidt ouderen en mindervaliden die weinig contacten hebben, slecht ter been zijn of zich onveilig voelen met als doel isolement tegen te gaan. Met deze hulp kunnen ouderen blijven deelnemen aan het dagelijks leven en blijft men in de gelegenheid om andere mensen te ontmoeten. Dagelijks gaat de BBD naar winkels waar ouderen hun wekelijkse boodschappen kunnen doen. Deelnemers worden thuis opgehaald, waarna ze in kleine groepjes boodschappen doen.

De begeleiders bieden een arm en helpen bijvoorbeeld met het zoeken van de gewenste artikelen en het dragen van de boodschappentassen. Na afloop wordt gezamenlijk een kopje koffie gedronken, waarna de deelnemers weer thuis worden gebracht. Naast het doen van boodschappen bieden wij ook dagelijks uitstapjes aan met begeleiding en vervoer. Er worden tochten gemaakt langs de mooiste plekjes van Nederland of een bezoek gebracht aan bijvoorbeeld een dierentuin of tuincentrum. Naar Kijkduin voor koffie met gebak, boottochten, musea en gezellige markten staan ook op het programma. En regelmatig gaan ze ergens eten of bezoeken ze evenementen... teveel om op te noemen. Deelnemers worden thuis opgehaald en natuurlijk ook weer veilig thuisgebracht. Deelnemers worden thuis opgehaald met een busje en er zijn altijd begeleiders aanwezig om een arm te geven, tassen te dragen of een rolstoel te duwen. Kijk voor meer informatie over de BBD op www.bbddenhaag.nl.