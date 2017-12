ADO Den Haag trekt in winterstop naar Turkije voor trainingskamp

DEN HAAG - Met nog twee competitieduels te gaan, komt de winterstop steeds dichterbij. Na de feestdagen gaan de eredivisieclubs zich voorbereiden op de tweede seizoenshelft. ADO Den Haag doet dat dit jaar in Turkije.

De selectie verblijft van 6 tot en met 13 januari in Belek, een badplaats aan de Turkse Rivièra. In die week worden twee oefenduels afgewerkt. Besiktas Istanbul, de huidige nummer vier van Turkije, en Basaksehir, de club van voormalig ADO-speler Eljero Elia, zijn de tegenstanders.

Voor zover bekend is ADO Den Haag de enige Nederlandse club die kiest voor een overwintering in Turkije. Vorige trainingskampen werden door de Haagse club afgewerkt in het Spaanse Estepona.

LEES OOK: Lex Immers is het scoren nog niet verleerd: 'Dat is nog steeds mijn kwaliteit'