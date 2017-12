OM eist boete voor veroorzaken dodelijk ongeval

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag een geldboete van 750 euro geëist tegen een 47-jarige vrachtwagenchauffeur vanwege een dodelijk ongeval in het centrum van Den Haag. Dat gebeurde in april 2015 bij de kruising van de Schedeldoekshaven met het Spui. Een Slowaakse man op de fiets kwam onder de vrachtwagen en overleed vervolgens aan zijn verwondingen.

Volgens het OM stonden de verkeerslichten voor fietsers op groen en heeft de vrachtwagenchauffeur uit Den Haag verzuimd de man voorrang te verlenen. Het slachtoffer fietste met een collega vanaf de Schedeldoekhaven rechtdoor, terwijl de vrachtwagenchauffeur het Spui op draaide. Door de aanrijding liep de man een bekkenbreuk op en een interne bloeding, die hem fataal werd.

Het slachtoffer was een man van middelbare leeftijd uit Slowakije die in Nederland in de bouw werkte. Hij was vader van drie zonen en een dochter, en had ook al een kleinkind. Zijn echtgenote liet de rechtbank donderdag in een schriftelijke slachtofferverklaring weten dat de man een groot gat achterlaat in zijn familie. 'Zijn verlies raakt ons gezin in de ziel.' Voor het levensonderhoud waren de gezinsleden afhankelijk van het slachtoffer.



'Grote tragedie'

De Haagse vrachtwagenchauffeur verklaarde op de zitting dat hij de fietser niet zag aankomen, terwijl hij toch actief in de spiegels had gekeken. 'Dit ongeval gaat mij ook niet in de koude kleren zitten', verzuchtte hij. Al 27 jaar had hij op de vrachtwagen gezeten zonder dat er ooit een ongeval was gebeurd. 'Ik vind het vreselijk wat er is gebeurd', zei hij tegen de familieleden.

'Het ongeval is een grote tragedie', meende de officier van justitie. Volgens haar is er geen sprake van dat de chauffeur roekeloos of onvoorzichtig heeft gereden. Maar volgens haar heeft hij wel gevaar gesticht op de weg. Ze eiste naast de 750 euro boete, ook een voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid voor vier maanden. Dat betekent dat de chauffeur kan blijven rijden zolang hij geen fouten meer maakt.



'Fout staat niet vast'

Volgens zijn advocaat staat helemaal niet vast dat de Hagenaar een fout heeft gemaakt. Hij wees erop dat de fietser met grote snelheid gereden kan hebben, waardoor het voor de chauffeur simpelweg onmogelijk was geweest hem op te merken.

