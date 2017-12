Deel dit artikel:











Steek mantelzorger Lotte een hart onder de riem Foto: Omroep West

DEN HAAG - In de tweede aflevering van Ik denk aan jou vertelt Lotte over haar 6-jarige zoon Fynn die door een psychische stoornis regelmatig onbeheersbare woede-aanvallen heeft. Fynn heeft hierdoor veel extra zorg en aandacht nodig en Lotte is 24 uur per dag alert. Ze kan haar zoon nauwelijks alleen laten of anderen op Fynn laten passen.

Het gevolg is dat zij van haar vrienden bijna niemand meer over heeft omdat ze nooit de tijd of de energie heeft om eens aandacht aan hen te besteden of iets leuks te gaan doen. Johan gaat in gesprek met Lotte en vindt dat het tijd wordt dat zij ook een keer even kan ontspannen en dus heeft hij een ontspannende verrassing voor haar geregeld.

Ben jij net als Lotte Mantelzorger en heb je weinig tijd voor jezelf. Heb je ook moeite om een sociaal netwerk op te bouwen omdat je voor iemand zorgt? En zou je hier graag een keer met Lotte over spreken? Of wil je Lotte een hart onder de riem steken? Stuur dan een mail met je verhaal en je gegevens naar ikdenkaanjou@omroepwest.nl en wij sturen het direct door naar Lotte. De tweede aflevering kun je hier terugkijken.