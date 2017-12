Referendum Noordwijk over fusie geen probleem voor ministerie

NOORDWIJK - Er gloort hoop voor de inwoners van Noordwijk die zich alsnog in een referendum willen uitspreken over de fusie van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout. Tijdens een zitting bij de bestuursrechter in Den Haag bleek dat het ministerie van Binnenlandse Zaken zich niet verzet tegen het houden van zo'n referendum.

Noordwijk ziet het houden van een referendum als een gepasseerd station. De gemeenteraad heeft zich immers al uitgesproken voor de fusie. Noordwijker Raymond Salman neemt daar geen genoegen mee. Hij eiste donderdag bij de Haagse bestuursrechter dat de gemeenteraad alsnog een inhoudelijk oordeel geeft voor zijn plan om een referendum in Noordwijk te houden over de fusie met Noordwijkerhout.

Die zou gehouden moeten worden op 21 maart volgend jaar, als er toch al gemeenteraadsverkiezingen zijn, en Nederland zich in een referendum ook mag uitspreken over de zogenaamde Sleepwet. De bestuursrechter in Den Haag was donderdag kritisch over het besluit van de gemeenteraad van Noordwijk om het verzoek van Salman zonder inhoudelijke beoordeling af te wijzen.



'Minister is niet goed op de hoogte'

Ze wees de woordvoerder van de gemeente ook op een recente brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken, waarin staat dat er wel degelijk nog een referendum over de fusie gehouden kan worden in Noordwijk. 'De minister is niet goed op de hoogte van de lokale situatie in Noordwijk,' reageerde de woordvoerder van de gemeenteraad zuinigjes. De regels van de gemeente Noordwijk, vastgelegd in een verordening, laten een referendum niet meer toe. 'De gemeente is even niet aan zet.'

Volgens Noordwijker Raymond Salman is het ministerie heel goed op de hoogte van de regelgeving van Noordwijk. Hij noemt de brief van het ministerie 'een cadeautje'. 'Het biedt de mogelijkheid om een referendum te houden voordat de Tweede Kamer over de fusie gaat beslissen,' zei hij donderdag.



Uitspraak

De Tweede Kamer zal naar verwachting in april volgend jaar de fusie van Noordwijk en Noordwijkerhout bespreken. De bestuursrechter doet binnen enkele weken uitspraak over het referendum.

