'Kunt u mij de weg naar Alphen vertellen, meneer?'

ALPHEN AAN DEN RIJN - De jaarlijkse kerstshow van Stichting Productiehuis Alphen (Stichting PA) valt een traditie te noemen. Dit jaar staat het gezelschap op de planken met de voorstelling 'Voor kerst in Hamelen'.

Het verhaal is gebaseerd op de televisieserie Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer? van de KRO. 'We hebben dat verhaal naar kerst en Alphen aan den Rijn vertaald. Dus mensen gaan daar van alles in herkennen,' aldus regisseur Michiel van de Burgt.

In de voorstelling wordt veel gezongen en gedanst, een choreograaf uit Syrië is daar onder andere mee bezig geweest. 'Daar zijn we heel blij mee,' zegt Van de Burgt. 'Daarnaast doen er veel kinderen mee met de voorstelling. Dat was spannend, ze kunnen natuurlijk niet tot heel laat repeteren. Maar ik ben echt heel tevreden met de voorstelling.'



'Zó gaaf'

Mitchell Vreeswijk is één van de acteurs in de voorstelling. Het is voor hem niet de eerste keer dat hij meespeelt in een productie van Stichting PA. 'Je maakt een professionele voorstelling met een amateurgezelschap. Dat vind ik zó gaaf. Zoals het decor uiteindelijk meekomt en de techniek, dat maakt het heel vet,' zegt Vreeswijk.

Tot en met Tweede Kerstdag is 'Voor kerst in Hamelen' van Stichting PA te zien in het Parktheater in Alphen aan den Rijn.

