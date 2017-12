Kamminga grijpt naast medaille op EK kortebaan

KATWIJK - Arno Kamminga heeft bij de Europese zwemkampioenschappen kortebaan in Kopenhagen ondanks een nieuw Nederlands record net naast een medaille gegrepen op de 200 meter schoolslag. De 22-jarige Katwijker eindigde in 2.02,46 als vierde. Het goud ging naar de Rus Kirill Prigoda. Die tikte aan in 2.01,11.

Kamminga had in de series al zijn eigen Nederlands record verbeterd naar 2.03,56. Met zijn tijd van 2.02,46 bleef hij ongeveer een halve seconde van het brons. De Rus Michail Dorinov tikte als derde aan in 2.01,85. De Duitser Marco Koch pakte zilver in 2.01,52.

Kyle Stolk eindigde als vijfde in de finale op de 200 meter vrije slag. De 21-jarige Nederlander bleef met 1.44,03 bijna een seconde verwijderd van het brons van de Brit Duncan Scott (1.43,07). Het goud ging in 1.40,85 naar de Litouwer Danas Rapsys. Hij bleef de Rus Aleksandr Krasnych ruim voor (1.42,22).



Heemskerk in finale 100 meter vrij

Femke Heemskerk uit Roelofarendsveen plaatste zich voor de finale van de 100 meter vrije slag. Ze zette met 52,10 de tweede tijd neer in haar halve finale. Alleen de Franse zwemster Charlotte Bonnet was sneller. Zij bleef met 51,71 als enige onder de 52 seconden.

In de andere halve eindstrijd tikte Heemskerks landgenote Ranomi Kromowidjojo eveneens als tweede aan. Dat deed ze in 52,49. De Deense Pernille Blume was tot genoegen van het Deense publiek de snelste in 52,09.

