EK-goud voor Arno Kamminga op gemengde estafette

KATWIJK - Als onderdeel van het Nederlands gemengde estafetteteam heeft Arno Kamminga uit Katwijk goud veroverd op de Europese kampioenschappen kortebaan. De zwemploeg met verder Kira Toussaint, Joeri Verlinden en Ranomi Kromowidjojo kwam op de 50 meter wisselslag tot een tijd van 1.37,71 en was daarmee nipt sneller dan Wit-Rusland en Frankrijk.

Voor Kromowidjojo was het de tweede Europese titel in een kwartier tijd. Eerder had ze voor het eerst in haar carrière goud gewonnen op de 50 meter vlinderslag. Toussaint had een half uur eerder zilver veroverd op de 100 meter rugslag.

LEES OOK: Kamminga grijpt naast medaille op EK kortebaan