Nieuw woonwijkje in Mariahoeve ondanks bezwaren natuurorganisaties

DEN HAAG - Op de Boekweitkamp in Den Haag-Mariahoeve komt een nieuwe woonwijk met 86 woningen. Daarvan vallen er veertig onder sociale huur. Die worden in elk geval de eerstkomende vijf jaar gebruikt voor het huisvesten van statushouders, asielzoekers met een verblijfsvergunning.

De Haagse gemeenteraad heeft donderdag ingestemd met een voorstel hiervoor van wethouder Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij). Natuurorganisaties hadden bezwaar tegen de plannen, omdat het gebied onderdeel is van de ecologische hoofdstructuur van de stad. Zij zijn bang dat de natuur te lijden heeft onder de bouw van de woningen. Die zorgen leefden ook bij een aantal partijen in de gemeenteraad.

Volgens wethouder Wijsmuller is al jaren geleden vastgelegd dat in het gebiedje tussen de brandweerkazerne en de spoorlijn woningen mogen worden gebouwd en is de gemeenteraad daarmee destijds ook akkoord gegaan. Dat er nu dan ook echt huizen gaan komen kan daarom niet meer ter discussie staan, stelt hij. Ook is bij het ontwerpen van de wijk rekening gehouden met de natuur. Evenals met een molen in de buurt: daarom zijn de woningen in hoogte beperkt.



Wings-terrein

De gemeenteraad zorgde er wel voor dat er niet mag worden gebouwd op het voormalige Wings-terrein aan de Mozartlaan. De onwonenden werden enige tijd geleden opgeschrikt door toen nog vage plannen om hier woningen te realiseren. Tijdens een bewonersavond bleek dat er plannen waren om daar woontorentjes neer te zetten.

Maar de raad stemde in met een motie van de VVD waarin staat dit 'onwenselijk' is. Zeker ook omdat op het terrein een jeu-de-boulesbaan is en het clubhuis van Wings wordt gebruikt voor sociale activiteiten. Daarom moet de ontwikkelaar nu naar een nieuwe plek voor de woningen gaan uitkijken.



Luid gejoel

Ook dient de gemeente te gaan onderzoeken of het terrein kan worden omgevormd tot bijvoorbeeld een stadspark. De omwonenden van het Wingsterrein die op de publieke tribune zaten barstten in een blij gejoel uit toen het besluit werd genomen. 'Een groot succes voor hen', aldus het liberale raadslid Chris van der Helm.

