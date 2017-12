Deel dit artikel:











City Mondial in Haagse Schilderswijk behoudt voorlopig subsidie Foto: Omroep West

DEN HAAG - City Mondial behoudt in elk geval tot en met de zomer van 2018 de subsidie. De stichting is een informatiecentrum voor de Schilderswijk, de Stationsbuurt en Transvaal en probeert het toerisme daar te stimuleren. Wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA) wilde de subsidie per 1 januari stopzetten maar de Haagse gemeenteraad heeft daar donderdagavond een stokje voor gestoken.

Volgens wethouder Baldewsingh is het potje waaruit City Mondial wordt betaald begin volgend jaar op. De stichting kan nog wel voor afzonderlijke projecten geld krijgen, maar de jaarlijkse subsidie van 158 duizend euro houdt op. 'Dat deze jaarlijkse subsidie zou eindigen, wist City Mondial al lang,' zei wethouder Baldewsingh. Maar een meerderheid van de Haagse gemeenteraad wil dat de subsidie in stand blijft. 'City Mondial heeft een belangrijke functie in kwetsbare wijken,' zei Pieter Grinwis van de ChristenUnie/SGP.

Motie Zijn partij diende een motie in waarin staat dat het college City Mondial moet blijven subsidiëren, tot en met de zomer van 2018, en bij voorkeur het hele jaar. De motie kreeg een meerderheid. D66, de Haagse Stadspartij en de PVV stemden tegen.