René van Kooten en Nurlaila Karim maken kans op Musical Award

DEN HAAG - René van Kooten en Nurlaila Karim zijn genomineerd voor de Musical Awards 2018. De Zoetermeerder en de Haagse zijn de enige regiogenoten die kans maken op de musicalprijs.

Karim is genomineerd voor de beste vrouwelijke bijrol in een grote musical voor haar rol als de moeder van zangeres Gloria Estefan in On your feet! Van Kooten maakt kans op de prijs voor beste mannelijke hoofdrol in een kleine musical. Hij speelt in de romantische musical The Bridges of Madison County.

De nominaties voor beste grote musical zijn De Marathon, Fiddler on the roof en Was getekend, Annie M.G. Schmidt. De prijzen worden op 24 januari uitgereikt.

