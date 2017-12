West Wekker: Gouda bij kaarslicht en slaploze nachten door omzagen bomen

DEN HAAG - Het is een spektakel dat tienduizenden bezoekers trekt: Gouda bij kaarslicht. Vandaag wordt al de 62ste editie georganiseerd. Wij zijn daar vanaf het begin van vandaag bij. Verder in de West Wekker: slapeloze nachten door omzagen bomen en het is foute kersttruiendag.

1. Slapeloze nachten door omzagen bomen Haagse Bos

Bewoners van de Benoordenhoutseweg in Den Haag doen al een week geen oog dicht. Langs hun straat worden populieren gekapt. Dat gebeurt tussen 23.00 uur en 18.00 uur, omdat er overdag teveel hinder voor het verkeer zou zijn. De bewoners worden er horendol van.

2. Gouda bij kaarslicht

In Gouda wordt vrijdagavond voor de 62ste keer 'Gouda bij Kaarslicht' gehouden. Het evenement trekt tienduizenden bezoekers. Uiteraard zijn wij er vandaag bij.

3. Foute kerst-truiendag

En dan de dag van vanddag: het is foute kerst-truiendag. Moest je vorige week nog in het paars naar school uit solidariteit met je homoseksuele medeleerlingen, vandaag kan de kersttrui aan voor het goede doel. In dit geval is dat goede doel kinderen die op de vlucht zijn en in de kou zitten.

4. Weerman Huub Mizee heeft eigen fanclub

Onze weerman Huub Mizee heeft een eigen fanclub op Facebook. Opgericht door Delftse studenten, die het vooral zo fijn vinden dat het Huub het bijna altijd bij het rechte eind heeft.

Het Weer: Nog steeds hebben we een wisselende bewolking met enkele buien, sommige met hagel of natte sneeuw. De wind komt uit het westen-zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig. Het wordt maximaal 6 graden.

Vanavond op TV West: TV West Sport

TV West Sport trapt het sportweekend af op vrijdagavond! Met wekelijks een vooruitblik op de wedstrijd van ADO Den Haag en een voorproefje van het topamateurvoetbal dat in het weekend op het programma staat. Ook veel prominente gasten in de studio en reportages en portretten uit de regionale sportwereld.