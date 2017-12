Politie lost schot bij aanhouding in Den Haag

DEN HAAG - Een agent heeft donderdagavond geschoten bij een aanhouding in de Wagenstraat in Den Haag. Dat meldt de politie.

Het incident gebeurde rond 22.45 uur. Vanuit Rotterdam achtervolgde de politie een man. Hij heeft tijdens zijn vluchtpoging meerdere aanrijdingen veroorzaakt. Uiteindelijk vluchtte de verdachte een restaurant aan de Wagenstraat in. Daar is een schot gelost door de politie.

De verdachte is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De Wagenstraat is in beide richtingen afgesloten.