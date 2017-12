Deel dit artikel:











Haagse politie gaat niet optreden in vrijwillige vuurwerkvrije zones (Foto: ANP)

DEN HAAG - De politie gaat in vuurwerkvrije zones in Den Haag die bewoners zelf hebben aangewezen, niet optreden als er toch vuurwerk wordt afgestoken. Bewoners die met elkaar hebben afgesproken dat hun straat vuurwerk vrij is, moeten er zelf op letten dat deze afspraak nageleefd wordt. Een motie van de PvdA om volgend jaar de politie te laten handhaven in deze zones, kreeg donderdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering geen meerderheid.

Den Haag houdt dit jaar tijdens de jaarwisseling een experiment waarbij bewoners met elkaar kunnen afspreken om hun straat of plein vuurwerkvrij te houden. De gemeente levert eventueel de borden waarop deze vrijwillige vuurwerkvrije zone staat aangegeven. Het moet de overlast van vuurwerk verminderen. Maar volgens de PvdA, GroenLinks, de Haagse Stadspartij, de SP en de Partij voor de Dieren moeten bewoners geholpen worden bij het handhaven. 'Een bewoner moet de politie kunnen bellen als er in de vuurwerkvrije zone toch vuurwerk wordt afgestoken', vindt PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster. 'Je kan niet alles aan bewoners overlaten.'

Registratie Daarom wil de PvdA dat tijdens de volgende jaarwisseling de vrijwillige vuurwerkzones worden geregistreerd en dat de politie optreedt als de afspraken worden geschonden. Maar dit voorstel kreeg geen meerderheid. Zestien raadsleden stemden voor en 23 tegen. Volgens de VVD heeft de PvdA 'jammerlijk weinig' vertrouwen in burgers zelf. 'Bent u weleens op een straatfeest geweest waar bewoners zelf alles regelen?' vroeg VVD-raadslid Ingrid Michon aan Martijn Balster. 'Dan zult u gemerkt hebben dat bewoners veel zelf kunnen regelen, ook zonder externe handhavers.'

Haagse kracht Ook burgemeester Krikke zegt veel vertrouwen in bewoners te hebben. 'Ik geloof wel in de Haagse kracht van bewoners', zei ze. 'En deze proef is voortgekomen uit een enquête die de gemeente heeft uitgevoerd onder inwoners. Daaruit is onder meer gekomen dat veel mensen deze vrijwillige vuurwerkvrije zones graag zouden willen. Laten we het een kans geven en niet al op voorhand zeggen dat het niet gaat werken.'