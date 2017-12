Ex-soapie Joris Putman verkoopt zijn tulpenwodka nu zelfs in Polen

KATWIJK - Joris Putman maakt tegenwoordig furore tot diep in Polen. De voormalige soapacteur runt tegenwoordig een eigen wodkalabel vanuit Katwijk: Clusius Craft Distillers. Donderdag keerde hij terug uit Polen, waar hij een van zijn flessen Dutch Tulip Vodka mocht overhandigen aan de Poolse minister van Landbouw. Presentator Bas Muijs nam - tijdens zijn ochtendprogramma op Radio West - vast een slokje...

'Dit heb je nog nooit geproefd', zegt Putman, en hij schenkt een glaasje in voor Muijs tijdens Muijs in de Morgen op Radio West. 'Dit is onze speciale wodka, gemaakt van veertig oranje tulpenbollen. Daar hebben we alcohol uit graan aan toegevoegd, en je kunt hem het beste drinken als een digestief, zoals cognac.'



'...dan spuug ik het uit'

In Polen maakte Putman een goede beurt met zijn sterke drank. 'Het was een bijeenkomst van Poolse landbouwraden. Daarbij werd er vooral gehint op de verbinding tussen de eeuwenoude tulpentraditie in Nederland en de wodkatraditie in Polen. Dit product past daar prachtig bij natuurlijk. In het hol van de leeuw heb ik alleen maar de glazen van alle 120 aanwezigen vol staan schenken. Dat was heel gaaf.'

Het goedje moet 295 euro opbrengen per fles. 'Het is echt een prestigeproject', vervolgt Putman. 'We hebben er 2,5 jaar aan gewerkt. Daarna gingen we ermee naar het bekende restaurant De Librije van Jonnie Boer. Hij zei: 'Ik vind het een mooi verhaal, maar als 'ie niet lekker is, dan spuug ik het ook echt uit'. Sindsdien is hij onze eerste klant!'

