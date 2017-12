De Slimsten vs De Rest-deelnemer houdt tatoeage 20 jaar geheim: 'Sorry mam!'

Susannah Herman tijdens De Slimsten vs De Rest (Beeld: still KRONCRV)

LEIDEN - Docente Susannah Herman uit Leiden droeg al 20 jaar een geheim bij zich. Uitgerekend tijdens haar deelname aan het bekende televisieprogramma De Slimsten vs De Rest, waarin ze tegen eerdere bekende winnaars speelde, onthulde ze donderdagavond dat ze twee tatoeages op haar lichaam heeft. 'Mijn moeder weet het nog niet!'

Het was met afstand het meest opmerkelijke moment van de uitzending, waarin de Leidse het opnam tegen televisiemaker Erik Dijkstra, gitarist Hidde Roorda en cabaretier Pieter Derks. Presentator Philip Freriks vroeg of Susanna, geïntroduceerd als 'het vloggende raadslid uit Leiden', een tatoeage heeft. 'Het antwoord is ja', antwoordde ze. 'Maar mijn moeder weet dat nog niet. Dus bij dezen: sorry mam!'

Het blijkt om niet één, maar zelfs om twee tatoeages te gaan. 'Eentje zit op mijn schouder, het Engelse woord 'reflect', dat ik alleen zelf kan lezen als ik in de spiegel kijk - en op mijn buik heb ik een paar retro-rozen laten zetten.'



Volledige idioot

Achteraf viel het Susannah reuze mee om de uitzending terug te zien, vertelt ze in Muijs in de Morgen op Radio West. 'Ik viel tamelijk vroeg af. Aanvankelijk was ik bang dat ik er als een volledige idioot uit zou komen, maar dat blijkt gelukkig helemaal niet het geval. Ben ook benieuwd hoe het afloopt, ik ga zeker de finale kijken!'

De ontboezeming viel Susannahs moeder niet helemaal rauw op haar dak. 'Ik heb haar wel even op de uitzending voorbereid', vertelt ze. 'Het is natuurlijk niet live, dus ik wist dat ik dat in de uitzending gezegd had. We zijn samen even gaan lunchen en toen heb ik het haar verteld.'



Redelijk nuchter

De reactie was gelukkig redelijk nuchter. 'Ze was er niet heel erg van gecharmeerd, maar ondertussen was het alweer 20 jaar geleden gebeurd. En ze had geen zin om ruzie te gaan maken over iets van 20 jaar geleden. Toch ben ik blij dat ik het haar verteld heb. Ze zit toch ook te kijken en ik vond het niet helemaal eerlijk als ze het van haar vrienden en kennissen moet horen.'



Of ze spijt heeft dat ze heeft meegedaan? 'Nee hoor, ik vond het ontzettend leuk. Het hele traject duurde zes weken, met screentests, repetities en make-up enzo erbij. Het is een geweldige ervaring geweest. Dat maak je als gewone Nederlander niet zo vaak mee.'

