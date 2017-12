Deel dit artikel:











Voorbeschouwing PSV – ADO: Beugelsdijk en Becker vraagtekens

DEN HAAG - Het is nog maar de vraag of ADO Den Haag-trainer Fons Groenendijk zaterdagavond tegen PSV kan beschikken over Tom Beugelsdijk en Sheraldo Becker. Beide waren op de afsluitende training niet honderd procent fit. Ook Wilfried Kanon is niet inzetbaar bij de Haagse formatie.

Geschreven door Sportredactie

Vermoedelijke opstelling:

Groenendijk moet puzzelen tegen PSV. Hij kiest bij afwezigheid van Beugelsdijk vermoedelijk weer voor het centrale duo Thomas Meissner en Danny Bakker. Dat betekent dat Donny Gorter op het middenveld de plek van Bakker overneemt. De verwachting is dat Becker op tijd hersteld is en start tegen PSV. De beslissing over zijn meedoen wordt zaterdag genomen.

Verwachting ADO-trainer Fons Groenendijk:

PSV is een ploeg die speelt vanuit de omschakeling. Ze maken niet echt het spel. Dat is toch iets wat bij een kampioen hoort.

Vorig seizoen:

ADO Den Haag verloor vorig seizoen in Eindhoven met 3-1. Het enige Haagse doelpunt werd gemaakt door Tom Beugelsdijk.

Uitgelicht:

Over de nederlaag van vorig seizoen tegen PSV werd niet heel lang gesproken. De persconferentie daarentegen wel. Na afloop explodeerde toenmalig trainer Zeljko Petrovic om een vraag van Omroep West-verslaggever Jim van der Deijl.

Mis niks van PSV - ADO Den Haag:

De wedstrijd tussen PSV en ADO Den Haag is live te volgen op 89.3 Radio West. Vanaf 19.40 uur mis je geen balomwenteling van het Haagse bezoek aan de koploper.

