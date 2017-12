Deel dit artikel:











Team AkzoNobel loopt schade op in Volvo Ocean Race Beschadigde mast Team AkzoNobel (foto: Team AkzoNobel)

DEN HAAG - De boot van Team AkzoNobel heeft in de derde etappe van de Volvo Ocean Race schade opgelopen. Dat gebeurde in de Zuidelijke Oceaan in de nabijheid van Antarctica. Door de harde wind zijn de mast en het grootzeil beschadigd.



Op het moment dat dat gebeurde lag de Nederlandse boot op de vierde plaats. De derde etappe gaat van Kaapstad naar Melbourne. Het team van AkzoNobel, bestaande uit zeven mannen en twee vrouwen, heeft de hele dag gewerkt om de schade te beperken. Daardoor verloor het terrein op de concurrenten. Er zou geen sprake zijn van lichamelijk letsel. Voorlopig kunnen alleen de voorste zeilen worden gebruikt. Er wordt overleg gevoerd met de race-organisatoren over opties om de boot te herstellen.

Op weg naar Melbourne De boten zijn afgelopen zondag vertrokken uit Kaapstad en zijn onderweg naar het Australische Melbourne. Het Chinese Dongfeng gaat op dit moment aan de leiding in de derde etappe. Gevolgd door Mapfre en Vestas. Het andere Nederlandse team, Team Brunel, vaart vierde.