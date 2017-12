Politierechter: 'Met een lineaal en stopwatch de kroeg in, dat werkt niet'

DEN HAAG - Arwin had er nog zo rekening mee gehouden in de kroeg: niet meer dan vier glazen alcohol drinken. En tussen ieder glas 1,5 uur de tijd nemen. Want zo had hij het geleerd op de alcoholcursus. Op de terugweg naar huis wordt de Hagenaar aangehouden, omdat hij met teveel alcohol op achter het stuur zit.

'U blies 3,75 mg en dat is teveel,' zegt de politierechter tegen de 38-jarige Hagenaar. 'Vertelt u eens over die avond?' Arwin legt uit dat hij in een discotheek was. 'Ik ben bij vijf glazen gestopt met drinken en heb heel goed op de tijd gelet. Daarna ook nog 1,5 uur bij mijn auto gewacht voordat ik naar huis reed. Ik snap er niks van...'

'Het is natuurlijk wel afhankelijk van wat en hoeveel er in de glazen zit. Bij kleine biertjes klopt uw theorie misschien, maar u dronk bacardi-cola,' spreekt de rechter hem toe. 'Arwin probeert er nog tegenin te gaan: 'Ik was in een discotheek, het waren geen grote glazen.' Maar de rechter is streng: 'Met een lineaal en stopwatch in de kroeg gaan zitten, dat werkt niet. Ieder mens is anders. U moet uw grens kennen.'



'Beetje dom'

Arwin is sinds zijn aanhouding zijn rijbewijs kwijt. 'Ik moet 1.200 euro aan het CBS betalen om het terug te krijgen en dat heb ik niet. Maar ik heb dat rijbewijs echt nodig om mijn kinderen te zien. Mijn dochter woont buiten de stad. Nu doe ik alles op de fiets,' vertelt hij de politierechter. Ze is niet onder de indruk. 'U bent al meerdere keren veroordeeld voor rijden onder invloed. Het is niet eens duidelijk of uw rijbewijs al wel weer geldig was.'

Ook de officier van justitie vindt het 'meer dan een beetje dom' van Arwin. Ze vindt dat hij na zijn eerdere veroordelingen beter had moeten weten en eist een werkstraf van 24 uur, omdat hij een boete niet kan betalen. Arwin zit in de bijstand, heeft hoge schulden en houdt 85 euro per maand over om van te leven.



Boete maakt geen verschil

Als Arwin de strafeis hoor is hij opgelucht. 'Zo'n werkstraf kan ik wel doen, want ik heb toch geen baan. Beter dan die boete van 550 euro die ik in de bus kreeg.' De rechter is het eens met de officier en legt een werkstraf of. 'Een boete maakt voor u geen verschil. Die komt op de grote hoop terecht. Het is voor iedereen goed om deel te nemen aan de maatschappij.'

Ze waarschuwt Arwin wel, voordat hij de zaal uit mag: 'Richt u op de toekomst. Een huis, een baan, wees een goede vader voor uw kinderen. Dit gedrag kan echt niet, zeker omdat u al een waarschuwing heeft gehad. Dit was hopelijk de laatste keer dat ik u heb gezien.' Arwin knikt: 'Dat hoop ik ook.'

In het kader van de privacy is de naam van de verdachte gefingeerd.

