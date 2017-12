Deel dit artikel:











Goudse zuurgooier was pesterijen van collega's beu (Foto: ANP)

GOUDA - Hans J. uit Gouda was woedend over de pesterijen van zijn collega's. Daarom besloot hij op 4 mei in het IJssellandziekenhuis in Capelle aan den IJssel bijtend perazijnzuur rond te sprenkelen in het magazijn.

Dat heeft hij vrijdag gezegd tegen de rechtbank in Rotterdam, waar hij terechtstaat voor poging tot moord of doodslag, mishandeling en vernieling. J. heeft er veel spijt van, zei hij. bekende dat hij de boel wilde vernielen maar wist niet dat de gevolgen van het giftige spul zo groot en ernstig konden zijn. De verdachte wil niet in het openbaar ingaan op de reden van de pesterijen, omdat dit volgens hem te persoonlijk is. Hij werd naar eigen zeggen al twee jaar lang gepest en dat leidde ertoe dat hij steeds van baan wisselde. Collega's van J. hebben overigens tegengesproken dat er sprake was van pesterijen. Deskundigen denken dat er sprake was van psychoses en dat hij daardoor steeds meer gefrustreerd raakte.

Perazijnzuur J. verspreidde het ontsmettingsmiddel perazijnzuur over bureau's, scanners en toetsenborden in de ontvangstruimte voor goederen in het IJsselland Ziekenhuis. Dit spul wordt gebruikt om medische instrumenten te reinigen. Zeventien mensen werden onwel nadat ze de stof inademden, het ziekenhuis sloot tijdelijk enkele afdelingen. De 26-jarige Hans J. werkte zes weken op de afdeling logistiek en transport in het ziekenhuis toen het mis ging. Hij zat slecht in zijn vel door drank- en drugsgebruik en een slaaptekort, zei hij. Op die bewuste dag in mei knapte er iets bij hem en daarop pakte hij acht tot tien jerrycans waarin restanten perazijnzuur zaten.

Verspreid In het magazijn waren geen mensen, maar het zuur verspreidde zich snel door de lucht. Drie collega's kregen ernstige klachten, onder meer aan de luchtwegen, en dertien anderen in mindere mate. J. vond dit voor hen 'heel heftig'.