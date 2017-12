Jong zeehondje spoelt aan bij Ter Heijde

TER HEIJDE - Het Reddingsteam Zeedieren (RTZ) heeft vrijdagochtend een zeehond gered van het strand van Ter Heijde. De reddingswerkers waren getipt door een nachtelijke strandbezoeker, meldt mediapartner WOS.

Een medewerker van de reddingsbrigade legde vervolgens een steen naast de zeehond, om te kijken of deze zichzelf zou kunnen redden. Toen enkele uren later het beestje nog steeds op dezelfde plek lag, werd besloten om hem mee te nemen naar zeehondenopvang Stellendam.

De zeehond is waarschijnlijk afkomstig van de Engelse kust, zei de reddingsbrigade. 'Het dier is namelijk al helemaal verhaard. De grijze zeehondjes die in Nederland zijn geboren, zijn nu nog vrijwel helemaal wit.' Volgens de RTZ was 'het beestje uitgeput en licht van gewicht voor zijn leeftijd'.

