Neergeschoten verdachte bedreigde agenten met mes Foto: Regio15

DEN HAAG - De agent die donderdagavond in een restaurant aan de Wagenstraat in Den Haag een schot loste, werd door de 25-jarige verdachte uit Voorburg bedreigd met een mes. Dat zeggen bronnen tegen Omroep West. De agent raakte de verdachte in zijn been.

De verdachte was na een wilde achtervolging vanuit Rotterdam het Indiase restaurant ingevlucht. Hij stormde de keuken in en pakte daar een mes. Met dat mes kwam hij op de agenten af. Ook bedreigde hij het personeel van het restaurant. Een politieman voelde zich dusdanig bedreigd, dat hij eerst pepperspray gebruikte en daarna een schot loste. De verdachte is aangehouden. De man was op de vlucht voor de politie vanaf de Beneluxtunnel. Een motoragent gaf de verdachte een stopteken omdat hij gevaarlijk rijgedrag vertoonde. Dat negeerde hij. Tijdens zijn vlucht ramde hij meerdere auto's. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Getuige in de straat Een getuige in de Wagenstraat zag het voor zijn raam gebeuren. 'Ik hoorde de sirenes en zag vanuit mijn huis agenten het restaurant binnenstormen. Daarna brachten ze iemand gewond weer naar buiten. Die werd afgevoerd in de boeien.' De Rijksrecherche onderzoekt de zaak.