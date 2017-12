Het is overduidelijk: Zoetermeer heeft de grootste

1. Zoetermeer

Een fotofinish kunnen we wel vergeten. De kerstboom van Zoetermeer staat namelijk niet alleen op eenzame hoogte op het water bij de Markt, maar ook in deze lijst. Met een hoogte van 20 meter wint Zoetermeer met een straatlengte voorsprong deze wedstrijd.

2. Gouda

Vrijdagavond staat Gouda in het teken van 'Gouda bij Kaarslicht', waarbij onder andere de grote kerstboom op de Markt wordt ontstoken. Dat de Gouwenaren hier reikhalzend naar uitkijken is niet zo gek: met een hoogte van 17 meter mag de stad met recht trots zijn op de feestelijke kerstboom en de behaalde tweede plek.

3. Delft

Vlak achter de tweede plek maakt de kerstboom van Delft de top 3 compleet. De lichtjes in de 16 meter hoge boom zijn dinsdagavond op de Markt ontstoken. Met verschillende koren en bandjes werden de duizenden bezoekers in hogere kerstsferen gebracht.

4. Leiden en Alphen aan den Rijn

Leiden heeft een grote troef achter de hand: de stad heeft namelijk twee grote kerstbomen, een op de Beestenmarkt en de ander op de Hooglandse Kerkgracht. Ondanks dat de Sleutelstad dus op meerdere paarden kon wedden, is het niet gelukt om de top 3 binnen te stormen. Met een hoogte van 13,5 meter staat de boom op de Beestenmarkt op plek nummer vier. Doordat de kerstboom voor de Hooglandse Kerk niet verder komt dan iets meer dan 10 meter, is deze te vinden in de onderste regionen van deze lijst.

Wat betreft Alphen aan den Rijn: er was even twijfel over de precieze hoogte van de kerstboom op het Thorbeckeplein, maar uiteindelijk werd duidelijk dat de boom 13,5 meter hoog is. Dat betekent dat de kerstboom op een gedeelde vierde plek is geëindigd, samen met de Leidse boom op de Beestenmarkt.

5. Den Haag

Het zit de kerstboom op het Lange Voorhout in Den Haag dit jaar nog niet mee. Met een vijfde plek kan de boom niet voor een spektakel zorgen op de ranglijst en het spektakel was ook ver te zoeken toen de boom vorige week ontstoken werd: door een kortsluiting gingen de lichtjes in de boom vliegensvlug weer uit.