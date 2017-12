Leidse Rogier overladen met liefdesbrieven en huwelijksaanzoeken

LEIDEN - De Leidse kroegbaas Rogier werd donderdagavond niet de man van Gordon, maar veel tijd om daarbij stil te staan heeft hij niet. 2,1 miljoen televisiekijkers zagen in de laatste aflevering van 'Gordon gaat trouwen' dat Gordon besloot toch niet te trouwen. Niet met Manuel uit Italië en dus ook niet met Rogier.

Voor Rogier is de dag na de laatste aflevering een drukke dag. De ene na de andere cameraploeg wil hem spreken. Geduldig staat hij ze te woord in zijn eetcafé De Hooykist aan de Hooigracht in Leiden.

Hij weet zelf al twee weken dat Gordon geen keuze maakte, maar voor het grote publiek werd dat donderdagavond duidelijk. De populariteit van Rogier is door het programma enorm: 'Het was al een gekkenhuis de laatste tijd, maar vandaag word ik helemaal bedolven onder de liefdesbrieven en huwelijksaanzoeken.'

Dagelijks contact

Rogier is blij dat Gordon steeds eerlijk is geweest tegen hem en heeft nog dagelijks contact met hem. 'Ik heb er sowieso een heel leuke vriendschap aan over gehouden. En wie weet zou daar in de toekomst wel een relatie uit kunnen ontstaan: zeg nooit nooit.'

LEES OOK: 120 gloednieuwe trouwjurken voor een prikkie in Zoetermeer