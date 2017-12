ADO-verdediger Nick Kuipers hoopt op eerste speelminuten tegen PSV

DEN HAAG - Het zat Nick Kuipers de afgelopen maanden niet bepaald mee. Een liesblessure hield de geboren Limburger maandenlang aan de kant. Zijn debuut bij ADO Den Haag moest worden uitgesteld, maar zo vlak voor de winterstop hoopt hij dan toch zijn eerste minuten te gaan maken. Kuipers is helemaal hersteld en is zaterdag voor het duel met PSV opgenomen in de wedstrijdselectie.

ADO Den Haag pikte Kuipers afgelopen zomer transfervrij op bij MVV. Hij tekende een contract voor vier seizoenen, maar moest de eerste duels van het seizoen aan zich voorbij laten gaan vanwege een schorsing. Die liep hij op tijdens zijn laatste wedstrijd met MVV, maar bij ADO moest hij deze uitzitten.

'Ik had al last van een blessure, maar daar kon ik wel mee spelen. Vanwege die schorsing besloten we het allemaal wat rustiger aan te doen, maar toen kreeg ik een terugval', vertelt Kuipers. 'Op een gegeven moment hebben we het opgetraind en ben ik wedstrijden met Jong ADO gaan spelen. In een oefenpot tegen Sparta scheurde ik een pees in mijn lies. Toen hebben we besloten het te laten opereren. Nu is alles weer goed en fit.'



'Lichamelijk en mentaal op orde'

Lichamelijk is alles weer helemaal in orde en ook mentaal zit het goed. Iets wat twee maanden geleden niet het geval was toen Kuipers 'dacht helemaal hersteld te zijn'. 'Er is wel een verschil tussen nu en toen. Ik twijfelde twee maanden geleden heel erg of het wel allemaal goed zat. Dus dat was wel een beetje een dubbel gevoel. Nu voel ik mij goed en echt lekker. En dat zie je ook in de trainingen.'

In de defensie kampt ADO Den Haag op het moment met wat personele problemen. Wilfried Kanon is sowieso tot na de winterstop uitgeschakeld met een enkelblessure en Tom Beugelsdijk is een vraagteken. Is dit dan het moment dat Kuipers ook direct mag starten in de basis?



'Vlammen'

'Dat weet ik niet. Dat is aan de trainer. Ik ben in ieder geval fit en heb er super veel zin in', geeft Kuipers aan. 'Of ik het fysiek aankan? Ik heb nog geen negentig minuten gemaakt, maar ik denk ook dat dat mentaal zit. Maar goed, als het zo mag zijn, dan ga ik vlammen.'

