Financiële situatie ADO Den Haag 'voldoende': club in categorie 2 gezet

DEN HAAG - De licentiecommissie van de KNVB heeft ADO Den Haag per direct ingedeeld in categorie 2. Dat betekent dat de financiële situatie van de club volgens de KNVB 'voldoende' is. De Haagse club werd afgelopen zomer door de voetbalbond niet opgenomen in de categorie-indeling, omdat de begroting lange tijd onderwerp van discussie was bij de licentiecommissie van de KNVB.

Op basis van de vastgestelde jaarcijfers over het boekjaar 2016-2017 en op basis van de ingediende prognose voor het boekjaar 2017-2018 heeft de KNVB uiteindelijk besloten ADO Den Haag in te delen in categorie 2, de één-na hoogst haalbare categorie in het zogenoemde

Van voetbalclubs die in categorie 2 ingedeeld zijn, vindt de KNVB de financiële situatie voldoende. In categorie 1 staan clubs onder curatele en moeten bijna alle uitgaven verantwoord worden. Clubs in categorie 3 hebben hun financiën goed op orde.



'Categorie 2 is tastbaar bewijs'

Algemeen directeur Mattijs Manders kijkt positief naar de toekomst nu zijn club deel uitmaakt van categorie 2: 'De afgelopen twaalf maanden hebben we keihard gewerkt om de situatie bij ADO Den Haag te verbeteren. Uiteraard moeten wij nog grote stappen maken en in categorie 3 belanden. Maar we hebben een stevig fundament neergezet waarop de komende jaren verder gebouwd kan worden.'

ADO Den Haag wachtte afgelopen zomer lang op groen licht van de licentie-commissie voor de goedkeuring van de ingediende begroting. Dat had te maken met het prioriteitsaandeel dat de gemeente Den Haag heeft afgestaan. Uiteindelijk liet de voetbalbond in augustus weten de beslissing later te nemen en ADO Den Haag niet in een categorie in te delen.



'Goede relatie met United Vansen en gemeente'

De indeling in categorie 2 volgt op een roerige periode op financieel gebied bij ADO Den Haag. Een periode die in het teken stond van strijd, geld en aandelen. Inmiddels is de relatie met grootaandeelhouder United Vansen volgens de club 'uitstekend'. En ook met de gemeente Den Haag is er sprake van een 'positieve relatie', ondanks dat het prioriteitsaandeel werd teruggegeven.