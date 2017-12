700 mensen bij herdenkingsdienst advocaat Ad Westendorp

DEN HAAG - De Haagse advocaat Ad Westendorp is vrijdag onder grote belangstelling herdacht. Westendorp (60) overleed vorige week onverwacht, vermoedelijk aan een hartaanval.

Zo'n 700 mensen zaten in het Zuiderstrandtheater voor de herdenkingsdienst. De uitvaart van Westendorp was vrijdagmiddag in besloten kring.

Westendorp begon in 1984 als advocaat in het civielrecht. Later maakte hij de overstap naar het strafrecht. Westendorp was als advocaat betrokken bij veel bekende strafzaken, onder meer de zogenoemde Rijswijkse 'stoeptegelmoordzaak'.

LEES OOK: 'Overleden Ad Westendorp was een unieke advocaat'