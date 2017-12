Danny Bakker tekent eerdaags nieuw contract en verlengt tot 2021 bij ADO Den Haag

DEN HAAG - ADO Den Haag is erin geslaagd Danny Bakker langer aan boord te houden. De 22-jarige middenvelder gaat zijn handtekening zetten onder een nieuw contract dat hem tot de zomer van 2021 aan de Haagse club bindt.

Onder ADO-trainer Fons Groenendijk is Bakker helemaal opgebloeid. Waar Zeljko Petrovic, de vorige trainer van de Haagse club, het niet zag zitten in de middenvelder, is Bakker onder Groenendijk uitgegroeid tot één van de sterkhouders van het elftal.

Bakker speelde tot dusver 112 competitiewedstrijden voor ADO Den Haag. Daarin scoorde hij acht doelpunten.

