IN BEELD: Lichtjes Noorse kerstboom in Gouda weer aan Foto: ANP Nawal Bakkali presenteerde Gouda bij Kaarslicht op TV West

GOUDA - In Gouda is de Noorse kerstboom op de Markt traditiegetrouw aangestoken. Tijdens 'Gouda bij Kaarslicht' stonden er ook weer 1500 kaarsen in de ramen van het stadhuis. Burgemeester Milo Schoenmaker las het kerstverhaal voor en er werden kerstliedjes gezonden onder begeleiding van stadsbeiaardier Boudewijn Zwart en de Brassband Schoonhoven.